Pengeuge på Dybbøl-Skolen: Skal jeg spare op eller låne?

En af årsagerne til Pengeuge-tiltaget er, at mange unge tager forbrugslån og stifter gæld i en tidlig alder. Fem procent af de unge mellem 18 og 30 år er på RKI-registret over dårlige betalere. Det er 48.500 gældsatte unge.

- Lad os sige, at du vil købe en ny computer. Den mister sin værdi for hvert år, du bruger den. Her kan det være smart at lægge et fast beløb til side hver måned, indtil du har råd. Et hus falder derimod ikke i værdi på samme måde, så det ville være en god ting at låne til, svarer Jesper Smaling, som er privatrådgiver for Nykredit Sønderborg.

- Hvornår vil du mene, at man skal spare sammen, og hvornår skal man låne? lyder et spørgsmål fra en elev i 8.b på Dybbøl-Skolen.

Samme spørgsmål blev da også på sin måde stillet tirsdag formiddag i 8.b's klasseværelse på Dybbøl-Skolen. Her var elevernes sædvanlige matematiktimer byttet ud med et minikursus i privatøkonomi af en bankansat. Skolen holder nemlig pengeuge sammen med 733 andre skoler i hele landet. Over 16.000 elever fra 7. og 8.-klasser deltager i gæsteundervisningen i temaugen, som Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening står bag.

Sønderborg: - Kan folk ikke forstå, hvor stor en indtægtskilde sparsommelighed er? spurgte den romerske filosof Marcus Tullius Cicero for over 2000 år siden.

Privatrådgiver hos Nykredit Jesper Smaling besøgte Dybbøl-Skolen for at undervise eleverne i privatøkonomi. Foto: Timo Battefeld

Billig mobil - eller er den?

Halvdelen af de unge på RKI-registret var også på listen over dårlige betalere i 2012, så det er vanskeligt for de unge at gøre sig fri af gælden. En tredjedel af de unges gæld på RKI kommer fra teleselskaber, som lokker med spritnye mobiler på afbetaling til en tilsyneladende billig pris.

Et eksempel i undervisningen hos 8.b viste dog, at mobilen blev dyrere, fordi man også knyttede sig til et dyrt abonnement i seks måneder. Det er den skepsis, som de unge får brug for, når de skal navigere rundt i kviklån til forbrug.

- Det kan være let for de unge at fare vild i de her ting, så jeg er glad for at give dem et grundlæggende indblik i privatøkonomi, forklarer Jesper Smaling.

Udover låntyper og opsparingsplaner, lærte eleverne også om skat og budget.