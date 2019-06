Pengestrid mellem Søby Værft og Ærø Kommune: Elfærgen forsinkes en måned

Als / Ærø: Elfærgen Ellen forsinkes nok en gang og sættes nu først i drift den 1. august og ikke 1. juli, som det hidtil har været planen. Det skriver Ærø Kommune i en pressemeddelelse.

- Ellen forventes endelig godkendt af klassifikationsselskab og Søfartsstyrelsen medio-juni, hvorefter Ærøfærgerne skal bruge ca. seks uger til operationel træning inden der kan udstedes godkendelser til sejlads med passagerer. Træningen er igangsat, men det er ikke muligt at gennemføre træningen fuldt ud, før Ellen er afleveret, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

I den forløbne uge har kommunalbestyrelsen holdt to lukkede møder om elfærgeprojektet. Det har handlet om en uenighed mellem kommunen og Søby Værft.

- Der har parallelt med de sidste godkendelser været en uoverensstemmelse mellem Søby Værft A/S og Ærø Kommune i forhold til aflevering af Ellen, hvilket har betydet at idriftsættelsen af elfærgen er udskudt fra den 1. juli 2019, som tidligere planlagt, til 1. august 2019. Parterne arbejder på at finde en fælles løsning, som forventes at kunne meldes ud snarest.

I september 2018 kom det frem, at kommunen og Søby Værft var enedes om en ekstraregning på 8,4 millioner kroner. Borgmester Ole Wej Petersen (S) vil ikke oplyse præcis, hvad den nye tvist går ud på, men han bekræfter at sagen handler om penge.