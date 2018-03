Penge til motion i skoletiden lokker foreninger

Omkring 70 repræsentanter fra folkeskoler og foreninger var tirsdag aften mødt frem i Skansen for at høre om mere om et nyt koncept. Foto: Claus Rantzau Møller

Små 70 mennesker var tirsdag aften mødt frem i Skansen for at høre om mere om en ny pengepulje, der skal få flere foreninger til at lave motionsaktiviteter ude på folkeskolerne.

Sønderborg: En årlig pengepulje skal få flere foreninger skal ind på skoler og lave motion med børnene. Det er målet med et nyt initiativ, som Sønderborg Kommune i øjeblikket lancerer. Tirsdag aften var små 70 mennesker ligeligt fordelt mellem skolefolk og repræsentanter fra foreninger mødt op i Skansen for at blive klogere. - Vi er da spændt om, om det her kan skabe noget nyt. Der sidder mange kompetencer derude i foreninger. Sammen kan vi løfte det her område og skabe nye vinkler på idrætten i skole, sagde Claus Klaris (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget i sin velkomsttale. En af nyskabelserne i skolereformen fra 2014 var mere motion i løbet af skoledagen. Det skulle blandt andet ske ved, at styrke samarbejdet med foreninger, hvilket langt fra er lykkedes, som håbet. I stedet for at lade stå til er tre politiske udvalg i Sønderborg Kommune, derfor gået sammen om at give ideen nyt liv. - Vores problematik har været at finde instruktører i skoletiden. Det er et fåtal, som kan det, siger Jens Lausten Hansen, formand for Sønderborg Cykle Klub.

Det er det rigtige at gøre. Man skal starte et sted, men vil man det her i større skala, skal der flere midler til. Peter Andreasen, formand for Dybbøl Badminton.

Penge vil hjælpe Politikerne har ladet sig inspirere af en undersøgelse. Den viser, at samarbejdet er stærkest, når foreningerne kan søge kompensation hos kommunen. Derfor har de tre udvalg nu afsat 150.000 kroner, som foreningerne kan få fat i til aflønning af instruktører/trænere, nødvendigt udstyr og udarbejdelse af undervisningsmateriale. - Det er det rigtige at gøre. Man skal starte et sted, men vil man det her i større skala, skal der flere midler til, sagde Peter Andreasen, formand for Dybbøl Badminton. Konkret kan man få 125 kroner per instruktør per time inklusiv kørsel og forberedelse. Tanken er, at man skal opfatte det som en anerkendelse for et stykke arbejde, man udfører i skolerne. Selv samme undersøgelse viser, at mere end hver fjerde elev begynder til en idræt, den er blevet introduceret til i skolen af en forening. - Det er en god idé, at der følger nogle penge med. Det har manglet. Det er da bestemt en mulighed, som skal undersøges, sagde Annette Riding fra Sønderborg Squash Klub, der gennem årene har samarbejdet med en række skoler.