Penge skal bringe skoler og idrætsforeninger tættere sammen

- Vi synes i Sønderborg Kommune, at motion og sundhed er vigtige indsatsområder, som vi gerne vil bakke op om. Vi ved, at motion er utroligt vigtigt for menneskers sundhed og trivsel, siger formanden for Sundhedsudvalget, Helge Larsen (S).

- De sunde vaner får man nemmest og mest vedvarende indarbejdet, når man er barn, så derfor er der god grund til, at motion har fået så stor en plads i skolelivet. Og med alle de muligheder, foreningslivet byder på, er det så oplagt med et samarbejde, siger Claus Klaris (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Kompensation virker

En af nyskabelserne i skolereformen fra 2014 var mere motion i løbet af skoledagen. Det skulle blandt andet ske ved, at styrke samarbejdet med foreninger. En undersøgelse viser, at samarbejdet er stærkest, når foreningerne kan søge kompensation hos kommunen.

- Initiativet har endnu en vigtig side - ud over at vi gerne vil synliggøre og præsentere flere børn for foreningslivets vifte af motionstilbud. Foreningslivet rummer også et hav af sociale fællesskaber, som børn og unge kan have livslang glæde af at komme ind i, og det rummer mange frivillige ildsjæle, som er gode forbilleder for vore børn og unge, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der formand for kultur, idræt, handel og turisme, der er det tredje udvalg, som er med indover.

Tirsdag kan foreninger og skoler blive klogere på det nye initiativ, som er døbt "åben skolesamarbejdet" blandt med workshops. Fra klokken 17-19 inviterer Sønderborg Kommune til kickoff-møde i Skansen.