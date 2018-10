Efter 22 år med butikken Musik med mere i Fynsgade lukker Paul Jørgensen snart sin musikforretning for at koncentrere sig om lyd- og lysfirmaet PA Syd.

Sønderborg: En stigende konkurrence fra netsalg og alt for mange timer i en butik, hvor kunderne derfor bliver færre betyder, at Paul B. Jørgensen fra torsdag 4. oktober indleder ophørsudsalg i sin butik Musik med mere i Fynsgade i Sønderborg.

- Tidsforbruget i butikken står ikke mål med indtjeningen, så jeg har skullet finde ud af, hvordan jeg vil bruge resten af mit arbejdsliv, siger snart 63-årige Paul B. Jørgensen, der ønsker at fortsætte sin forretning med levering af lyd- og lys til koncerter og andre arrangementer.

- Jeg kan jo ikke leve af at sælge guitarstrenge, tilføjer Paul Jørgensen, der er afklaret med sin beslutning, men trist over at måtte opsige en god medarbejder.

Musik med mere åbnede oprindelig i Alsgade, men flyttede i 1999 til den nuværende adresse i Fynsgade 16, efter at Paul Jørgensen havde købt ejendommen af det daværende Naturgas Syd.

- Jeg har haft den til salg i længere tid. Nu ser vi, hvor hurtigt varerne bliver solgt, og så lukker jeg ned her, tilføjer han.