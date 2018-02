Patruljehus og bålplads bygget med strafafsoneres hjælp

- Jeg bestemmer ikke selv, hvem jeg vil have i samfundstjeneste, og jeg ved som udgangspunkt ikke, hvilken forbrydelse de har begået. Det fortæller de som regel selv. Jeg har kun mænd til at arbejde her. Det er dygtige folk. Mange har en faglig baggrund, siger Troels Fenneberg, der både har haft tømrere og andre udlærte håndværkere til at hjælpe.

- Den person, som skal i samfundstjeneste, møder op sammen med en repræsentant fra kriminalforsorgen, og vi skriver alle under på et stykke papir om, hvordan arbejdet skal foregå. Det handler selvfølgelig om, hvor mange timer, de er her, de må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, og de skal komme til tiden, siger Troels Fenneberg, der har haft en hel del spritbilister, men også slagsbrødre til at feje og vaske gulv i spejderhuset.

SØNDERBORG: Får du dom for spritkørsel eller vold efter et slagsmål, bliver straffen for manges vedkommende samfundstjeneste. 56 strafafsonere har gjort tjeneste med forfaldende arbejde i og omkring De grønne Spejderes hus på Kærvej. Her er det formanden for husudvalget 73-årige Troels Fenneberg, der tager imod hjælperne, som slår græs, gør rent, ordner grønne arealer eller bygger patruljehytte og bålplads, som er kommet til de senere år.

Kom de videre?

Personerne i samfundstjeneste har været i alderen 17-63 år.

- Nogle gange tænker jeg, det kunne være rart at vide, hvad der er blevet af dem. Kom de videre i livet, som de håbede på. Vi aftaler, hvad de skal lave inden for et givent tidsrum. Har de ikke nået noget, når jeg for eksempel har været væk nogle timer, spørger jeg hvorfor. Jeg kunne udgive en tyk bog med undskyldninger for, hvorfor man ikke har fået en opgave fra hånden. De fleste er flinke og nemme at have med at gøre. Jeg har kun måttet afbryde samarbejdet én gang, fordi vedkommende ikke mødte op og ikke passede sin samfundstjeneste, siger Troels Fenneberg, der ikke ved, hvor længe, han fortsætter med at stå for spejderhuset.

- Jeg er glad for den hjælp, vi får i kraft af samfundstjenesten. Vi har en spejderhusets dag i oktober, hvor folk kommer og giver en hånd med, men forældre har så lidt tid i dag, at det ikke rækker til at holde spejderhytten. Vi er en selvejende institution, der lejer Kærvej 46 ud til spejderne og er stolte af, at kunne levere et hus, som er holdt i orden. Jeg er over spejderne for, at de skal rydde op efter sig, men uden samfundshjælperne var der mange ting, som ville blive svære at klare, siger Troels Fenneberg, der tager afsked med hjælperne ved at overrække dem en æske chokolade.

Enkelte er vendt tilbage efter nye domme. Andre er kommet, fordi de har fået spejderhuset anbefalet som "afsoningssted" af nogen, de kender, så tjansen med græsslåmaskine og gulvmoppe har åbenbart ikke det værste ry i de kredse.