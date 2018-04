Passioneret tennis-kvinde fik DGI's Idrætslederlegat

Sønderborg: Legatet tildeles på baggrund af Lene Duus' store engagement i Sønderborg Tennisklub, hvor hun er involveret i flere aktiviteter, der rammer bredt og dermed rigtig mange af klubbens medlemmer. Herunder bestyrelsesarbejde, træning af bredde og elite, modtagelse og rekruttering af nye medlemmer, PR, samt kontakt til virksomheder og skoler.

Det er ikke uden grund, at Lene Duus blev indstillet til denne pris, lyder det i begrundelsen for valget af hende. Hun trådte sine første tennissko i STK for 25 år siden, hvor hun spillede som ungdomsspiller. Livet "kom lidt i vejen" og efter mange år uden tennis og et liv uden for Sønderjylland, vendte Lene Duus tilbage til både tennis og Sønderborg.

På Tennissportens Dag for nu fem år siden valgte Lene at slå et smut forbi sin gamle klub for at se, om tennis nu også stadig var sagen. Det var det. Kærligheden til sporten blev atter vakt til live.