Paradart fik sin lokale debut i Ahlmannsparken

Paradart for handicappede opstod for cirka to år siden med Vejle Rolling Devils, som tidligere Gråsten-beboer, Palle E. Petersen, er medskaber af. Skærtorsdag var der debut for Rehabiler-ligaen i lokalerne hos KGGO - Kørestols-brugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn.

Gråsten: - Grundtanken er at skabe en fælles sportsoplevelse og hygge blandt både handicappede og ikke-handicappede. Vi skal have fjernet nogle af de fordomme om, hvad handicappede kan og ikke kan, forklarer Palle E. Petersen i en pause i Rehabiler Ligaen i paradart, som er i fuld gang i lokaler i Ahlmannsparken i Gråsten. Og det er ikke helt tilfældige lokaler. For her holder foreningen KGGO (Kørestols-brugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn) til med formand Svend Schütt i spidsen.

Sporten er stor i lande som Holland og England, men vi skal nu nok komme med herhjemme. Det er lige før, at der ikke er plads nok i lokalet her, så næste år skal vi måske nok overveje at trække op i hallen.

Paradart kom for alvor på banen herhjemme for et par år siden via Vejle Rolling Devils, som Palle E. Petersen fra Gråsten er en del af.Skærtorsdag var der debut for sporten lokalt med Rehabiler Ligaen, hvor 11 spillere dystede i Ahlmannsparken i Gråsten.KGGO (Kørestols-brugere og gangbesværede i Gråsten og Omegn) lagde lokaler til. Her har man to specialfremstillede dartskiver, som kan hæves og sænkes og er lavet med støtte fra Lions Club og Linak.KGGO har til sommer fem års fødselsdag og har flere andre former for aktivitets- og sociale tilbud for handicappede og ikke-handicappede.Du kan læse mere på www.kggo.dk eller kontakte formand Svend Schütt på mail@kggo.dk eller 61 71 46 07.

- Jeg blev lidt træt af at spille basketball, og så søgte min far og jeg på nettet, for at se, om der fandtes dart for kørestolsbrugere. Men det var der altså ikke noget af, men så måtte vi jo bare gå i gang med selv at skabe det, fortæller Pierre Petersen, som har siddet i kørestol hele sit liv.

- Sporten er stor i lande som Holland og England, men vi skal nu nok komme med herhjemme. Det er lige før, at der ikke er plads nok i lokalet her, så næste år skal vi måske nok overveje at trække op i hallen, vurderer Palle Petersen.

Også et stærkt socialt element

Formanden for KGGO, Svend Schütt, glæder sig også:

- Det er bare så rart at se, hvordan det her kan lade sig gøre. Mange handicappede sidder hjemme og møder ikke så mange. Med sådan et initiativ her skaber vi sammenhold og fællesoplevelser, siger Svend Schütt, som til sommer kan markere fem års fødselsdag for den forening, han selv har været med til at skabe.

- Det bliver fejret på Dyrkobbel 141 E den 21. juli. Og det er bestemt heller ikke sidste gang, at vi ser paradart her på stedet, understreger Schütt, inden han ruller ud på elscooter for at få en smøg. For den oprindelige bodegasport fornægter ikke sin fortid. Der er øl at købe til at have stående på sidelinjen, men cigaretterne er kun til udendørs brug.