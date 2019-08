Paludan talte med folk på rådhustorvet

- Rasmus - er du homoseksuel. For hvis du er det, så er du en minoritet, ligesom muslimerne er en minoritet. Vil du behandles, som du behandler dem? Råbte en mand og gik. Han fik heller ikke et svar.

- Jo er kommet til Sønderborg, fordi jeg desværre ikke kunne komme her i april, som planlagt. Fordi der var en konkret trussel imod mig, sagde Rasmus Paludan. Han ville have demonstreret i Sønderborg i april før folketingsvalget i juni, da han fik cirka 1000 stemmer i Sønderborg-kredsen.

Sønderborg: Efter en sejr i byretten gik advokat og politiker Rasmus Paludan tirsdag eftermiddag en tur på Rådhustorvet i Sønderborg. Mens folk nød et stjerneskud, en caféburger eller en gang nachos med øl og cola - ja, så talte den islam-fjendske partileder for Stram Kurs. Der kom hurtigt en flok på 150-200 især unge og store børn, men alle aldre var repræsenteret. De fleste lignede og lød som tilhængere, mens der også var en flok, der bestemt ikke brød sig om ham.

Jeg har tænkt mig at fortsætte med at rejse rundt og møde folk og demonstrere. Det vil jeg gøre lige indtil næste valg.

Mand ført væk

Rasmus Paludan har i flere år rejst rundt for at tale med danskerne, og uden at pakke noget ind givet udtryk for sin indædte modstand mod muslimer - som han ikke mener hører til i Danmark. Han har længe været beskyttet af Politiets Efterretnings Tjeneste - PET - og der var da også en flok PET-folk med ham på Rådhustorvet.

- Jeg har tænkt mig at fortsætte med at rejse rundt og møde folk og demonstrere. Det vil jeg gøre lige indtil næste valg, og det har jeg også gjort længe før, der var valgkamp, sagde Rasmus Paludan.

Mødet på Rådhustorvet forløb stort set uden ballade - kun da en ung mand ikke ville fotograferes af en fotograf, gik det lidt voldsomt for sig. En af PET-folkene måtte føre den unge mand væk fra Rådhustorvet.