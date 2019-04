Pakkebokse i alle afkroge: Sønderborg er nyt testområde

Boksene betjenes via smartphone. Netværket er åbent, hvilket betyder, at alle pakkedistributører har mulighed for at levere pakker i en Nærboks.

Samtidig skal en evaluering af boksenes modtagelse hos pakkedistributører, afsenderkunder og modtagere klarlægge planen for den videre udrulning af projektet, der forventes at være på omkring 10.000 bokse på landsplan.

- Vi er utrolig glade for, at Sønderborg Kommune giver mulighed for, at vi kan udvide vores pilot, så den nu tæller både Kolding og Sønderborg Kommune. Det er helt essentielt, at vi får så mange learnings som overhovedet muligt under pilotperioden, inden vi ruller ud til resten af Danmark, siger Allan Kaczmarek, administrerede direktør i SwipBox med adresse på Ellegårdvej.

Sønderborg: PostNord og SwipBox har udvidet deres fælles testprojekt, der skal danne grundlag for et muligt landsdækkende netværk af pakkebokse kaldet "Nærbokse". Det betyder, at 200 pakkebokse i Kolding får følgeskab af 50 helt nye bokse i Sønderborg Kommune.

Ejer sammen med PostNord selskabet bag "Nærboks". I marts meldte den ud, at den gør klar til et landsdækkende netværk af 10.000 pakkebokse. Man startede med et pilotprojekt på 200 pakkebokse i Kolding, som nu udvides ved at opsætte først 40 og senere 10 pakkebokse i Sønderborg. SwipBox er i dag i 60 lande og har opstillet omkring 1.500 pakkebokse sammen med samarbejdspartnere. Virksomheden er udvalgt til at deltage i FN's udviklingsprogram som FN-accelerator virksomhed, hvor den i tæt samarbejde med FN sætter fokus på fire ud af de 17 verdensmål. SwipBox med hovedsæde på Ellegårdvej i Sønderborg har store kunder som DHL, FedEX, Salling Group, Bring, 7-Eleven. Den har Danfoss-arving Peter Mads Clausen samt Vækstfonden som hovedaktionærer.

Fremmer nethandlen

Mandag var medlemmer af Sønderborg Handel indkaldt til informationsmøde om projektet, der ud over at være nemmere for kunderne og billigere for pakkedistributørerne bliver solgt af SwipBox som mere miljøvenligt, fordi det vil give mindre pakkekørsel til folks hjem.

Flere af de fremmødte var skeptiske især i forhold til, at boksene skulle gøre Sønderborg grønnere.

- Der er absolut intet C02-argument for at fremme webhandlen. Tværtimod. Webhandlen fremmer lufttrafikken og fremmer transporten på vores veje. Vi skal have handlen tilbage i vores fysiske butikker. Det er den miljømæssigt mest optimale handelsplatform. Kasserne forskønner heller ikke just vores bybillede, sagde Jørn Juhl, der har Juhls Bolighus.

- Det giver ikke mere bæredygtighed at fremme incitamentet til at købe endnu mere i Kina. Vi graver vores egen grav. Hvor bliver pengene også af, når man handler hos for eksempel eBay og Amazon. Min opfordring er, at handle lokalt, lød det også i forsamlingen, der gerne så, at Danmark gør ligesom Sverige og sætter told, moms og gebyrer på varer sendt fra Kina.

- Man kan ikke sige ulven kommer, for ulven er her allerede. Hvis man siger andet, så lever man i et stråhus. Jeg tror personligt ikke, vi kan kæmpe imod den udvikling. Måske nogle butikker endda kunne drage nytte at dem, hvem ved, lød det fra Rikke Torré, formand for Sønderborg Handel.

Derfor inviterer Sønderborg Handel den 28. maj til en workshop om pakkeprojektet.