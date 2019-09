Pårørenderåd: Borgerne på Flintholm er i trygge hænder

Tirsdag kom Styrelsen for Patientsikkerhed på kontrolbesøg på Flintholm. Sønderborg Kommune forventer nu snarest at få det sort på hvidt, at Flintholm lever op til alle krav og regler. Arkivfoto: Claus Thorsted

Styrelsen for Patientsikkerhed er på vej med en godkendelse af forholdene på Flintholm, hvor der er kommet styr på medicinhåndtering og instrukser.

Nordborg: Forholdene på Flintholm lever nu op til gældende regler eller er godt på vej til det, og derfor kan man som pårørende være tryg ved at have et handicappet familiemedlem boende på bostedet. Det understreger bostedets pårørenderåd, som tirsdag aften fik en orientering om, hvad Sønderborg Kommune har gjort for at rette op en række kritisable forhold på Flintholm. - Alle punkter er rettet op eller er ved at blive det. Bostedet overholder reglerne. Vi synes, ledelsen har handlet hurtigt på trods af, at påbuddet kom lige op til ferien, siger Kim Vejrup, der er formand for pårørenderådet.

To bosteder - en ledelse Flintholm er et bosted for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og behov for hjælp døgnet rundt.Der bor 20 borgere fordelt på to afdelinger.



Flintholm er under samme ledelse som bostedet Bosager i Sønderborg. Pårørenderådet består derfor af pårørende til beboere begge steder.

Læge reagerede Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte Flintholm i januar, efter en praktiserende læge havde henvendt sig med en bekymring over den måde, bostedet håndterede medicin på. Lægen havde også en mistanke om, at mærker på halsen hos en af beboerne kunne skyldes et kvælertag. Ifølge Helle Schultz, psykiatri- og handicapchef i Sønderborg Kommune, reagerede Flintholms ledelse hurtigt og korrekt på mistanken om kvælertag. Det viste sig også hurtigt, at mærkerne på halsen stammede fra en misfarvning. Styrelsen for Patientsikkerhed har da heller ikke fundet grund for at kritisere Flintholm for håndtering af mistanken om kvælertag. Men styrelsen fandt til gengæld, at der er var "væsentlig risiko for fejlmedicinering" i den måde, bostedets ansatte håndterede medicin, lige som fravær af instrukser udgjorde en "betydelig risiko for patientsikkerheden", samt at journalføringen var mangelfuld. I juli fik Flintholm så et påbud om at rette op, og tirsdag 3. september kom medarbejdere fra styrelsen på kontrolbesøg: - Deres mundtlige tilbagemelding var meget positiv. De fandt ikke længere noget, som ikke var i orden. De kunne se, at bostedet har ændret arbejdsgange og har fokus på den sundhedsfaglige dokumentation, fortæller Helle Schultz.

-Ikke klædeligt Helle Schultz forventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil godkende forholdene på Flintholm i sin kommende rapport. Pårørenderådet, der er fælles for bostederne Bosager i Sønderborg og Flintholm i Nordborg, valgte efter sit møde tirsdag at sende en udtalelse til samtlige pårørende. Heri pointerer rådet, at det har en forventning om, at regler og krav bliver overholdt på institutioner under Sønderborg Kommune, og at det har vist sig ikke at være tilfældet på nogle områder. Men pårørenderådet understreger også, at Flintholm nu lever op til gældende krav. Derfor finder det heller ikke grund til sanktioner eller konsekvenser for personale eller ledelse. Pårørenderådet finder, at det har skabt unødig bekymring, at JydskeVestkysten omtalte mistanken om kvælertag i sine artikler om patientsikkerhed på Flintholm. - Det har ikke hold i virkeligheden, og det bidrager kun til unødig bekymring blandt både pårørende og borgere, og det er i vores øjne hverken klædelig eller troværdig journalistik, skriver pårørenderådet til de pårørende.