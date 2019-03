Pårørende til de svageste: Ny plan glemmer fremtiden

Sønderborg: Torsdag eftermiddag forventes social- og seniorudvalget at træffe den endelige beslutning om, hvordan Sønderborg Kommune fremover skal tilbyde beskæftigelse eller aktiviteter for udviklingshæmmede.

Sønderborg Kommune ønsker, at flere udviklingshæmmede skal have tilbudt job hos f. eks Bilka eller andre lokale arbejdspladser. De, der ikke kan arbejde på grund af et omfattende handicap, skal have mulighed for at deltage i aktiviteter, tilpasset deres behov.

Da det første forslag blev sendt i høring 6. december, reagerede 18 organisationer, personalegrupper og privatpersoner. Flere var bekymrede: Forslaget var fint, når det gjaldt tilbuddene til de bedst fungerende udviklingshæmmede, men for de svageste var der tale om en voldsom forringelse, var essensen af mange høringssvar.

Forvaltningen har gennemlæst svarene og præsenterer nu et nyt forslag. De væsentligste ændringer er en anbefaling af, at der findes andre lokaler, når SAABU Søndervang i Sønderborg lukker, samt at aktivitetstilbuddene ikke skæres ned fra 36 til 30 timer som først foreslået. Alle tilbud bør fortsætte som heldagstilbud, også for de svært udviklingshæmmede.