Sønderborg Kommunes forslag til ny struktur på handicapområdet vil ramme de svageste med risiko for, at frustrationer bliver til vold mod andre beboere og ansatte. Pårørende og ansatte er stærk kritiske over for planerne.

Sønderborg: Det er et fint for dem, som er så velfungerende, at de kan passe et job på særlige vilkår. Men for andre udviklingshæmmede, som ikke har et sprog og i det daglige har brug for hjælp til stort set alt, er det en voldsom forringelse.

Sådan er essensen i flertallet af de 16 høringssvar, som Sønderborg Kommune har modtaget i forbindelse med sit forslag om ny struktur på handicapområdet.

Sønderborg Kommune meddelte i oktober 2012, at det beskyttede værksted SAABU Søndervang i Sønderborg lukker i løbet af et år eller to. Begrundelsen var fugtproblemer i bygningen. Men beslutningen gav anledning til at lave en helt ny struktur for alle udviklingshæmmede i hele kommunen.

Målet er at give flere handicappede mulighed for at arbejde, f. eks i Humlehøj-Hallens cafeteria eller i Bilka. Men en del af de omkring 400 brugere af SAABUs har vidtgående handicaps og magter ikke at passe et job, heller ikke på flekstid. De vil i stedet få tilbudt aktiviteter og samvær på institutionen Bosager, hvor de fleste af dem i forvejen bor.

Her er pladsen så trang, at borgerne må deles i et formiddags- og et eftermiddagshold. En rigtig dårlig løsning, synes pårørende til beboere på Bosager:

- Vi forudser, at mange af borgerne i det sene tilbud vil være trætte allerede tidligt på eftermiddagen, og at de derfor vil få et ringe udbytte, skriver de pårørende i et høringssvar til kommunen.

Gennemføres forslaget, bliver der ifølge de pårørende tale om en "markant forringelse", idet de svageste handicappedes aktivitetstilbud reduceres med 17 procent.

Dertil kommer, at det daglige miljøskifte fra bosted til værested forsvinder. Borgerne skal i stedet tilbringe alt deres tid på Bosager, hvor antallet af ansatte ikke øges.