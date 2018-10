Pårørende kritiserer forhold for demente på aflastning

Center for Korttidspladser i Ulkebøl ligner et hospital. Der mangler hygge og aktiviteter, mener tre kvinder, der ønsker sig et skærmet afsnit for demente eller endnu bedre: Et helt hus med aflastningspladser.

Sønderborg: Lange gange, der minder mere om et hospital end et hjem. Værelser med sparsom udsmykning og uden fjernsyn. Center for Korttidspladser er slet ikke egnet til at tage godt imod demente, mener tre kvinder i Sønderborg, hvis mænd alle lider af demens. Alle tre mænd bor hjemme, men ingen af dem kan klare sig selv. Deres ægtefæller er derfor på arbejde døgnet rundt. -Man skal hjælpe med alt, selv at børste tænder. Og nogle gange trænger man virkelig til en pause, forklarer Vivi Christensen, hvis mand Kurt fik konstateret demens for fem år siden. Nu bliver han urolig, bare hun skal i byen at handle. Han står ved vinduet og spejder efter hende, angst for at hun ikke kommer tilbage. Den ene aften i ugen, hvor Vivi Christensen er til korsang, kikker hjemmeplejen forbi for at sikre sig, at manden ikke forlader hjemmet.

Vivi Christensen og Kirsten Reugboe Christensen bor i samme opgang og hjææper ofte hinanden, når den ene skal ud at handle. Men for Birgit Riiger er det svært at komme hjemmefra og helt umuligt at deltage i sociale sammenhænge andre steder end i Sønderborg. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Afbud til fester - Man kan tage chancen og skynde sig ud at handle. Men hele tiden tænker man på, om han nu falder på badeværelset eller tænder for kaffemaskinen, forklarer Birgit Siiger. Lige som Vivi Christensen har hun og Kirsten Reugboe Christensen også en mand, der er blevet dement. Børnene bor over hele landet, og der er ingen nære venner, som kan tage over, når kvinderne skal til læge eller i byen. - Til familiefest i København måtte jeg blive hjemme. For min mand magter ikke længere store forsamlinger og kan heller ikke klare togturen, fortæller Birgit Christensen, som også har måttet udskyde datoen for en operation, fordi hun ikke kan forlade sin mand.

Sygehuspræget Sønderborg Kommune har ellers aflastningspladser til demente både på Tangshave Bo- og Plejecenter i Nordborg, Guderup Plejecenter samt på Center for Korttidspladser, der er indrettet i det tidligere plejehjem i Ulkebøl. Det første sted roser kvinderne til skyerne: - Det er hyggeligt og hjemligt, og de demente bliver mødt af et fast personale. Der er bare ikke pladser nok, forklarer Kirsten Reugboe Christensen. Om aflastningspladserne i Ulkebøl har de ikke noget godt at sige: - Ja, det er flot og nyt. Men det er så sterilt. Alt for sygehuspræget. Det er svært at sende sin mand derud, når man ved, at han risikerer at komme til at vandre rundt på gangene, fordi der ikke intet sker. Stedet mangler en skærmet afdeling kun for demente, mener Kirsten Reugboe Christensen. -Ikke engang et tv på værelserne er der. Og vi må ikke selv medbringe tv, tilføjer Vivi Christensen.

Ønsker om et hus Den bedste løsning ville være et aflastningshus i Sønderborg-området med fast personale og kun for demente, mener kvinderne. - Tænk på, at der er over 1400 borgere i kommunen, der har fået konstateret demens. Jo mere hjælp de pårørende kan få, jo længere vil de demente kunne blive i eget hjem. I den lange ende vil det være billigere for kommunen, fremhæver Vivi Christensen. De tre kvinder har henvendt sig til formanden for social- og seniorudvalget, Preben Storm (S), som ikke afviser, at der kommer til at ske ændringer af aflastningstilbuddene for demente: - Jeg kan godt følge dem i, at der skal ske noget. Derfor vil vi også se på, om vi ikke kan gøre det bedre, siger han uden at ville love noget konkret. Socialudvalget har bedt forvaltningen lave en analyse af behovet for plejehjemsboliger og ældreboliger, herunder også aflastningspladser, i Sønderborg Kommune. Den ventes klar inden nytåret.