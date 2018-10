På dybt vand for at gennemføre Adventure Race

Omkring 365 unge skoleelever fra Sønderjylland og Fyn gav den fuld gas under det årlige Adventure Race.

Gråsten: Nej jeg har mistet min cykelnøgle, råber en af drengene. Der er flere udfordringer for de unge deltagere, hvor Adventure Race for 12. år i træk løber af stablen over en seks timers lang aktivitetsdag. - Vi har rekord i år med deltagere, det er fedt at opleve, siger Jacob Oddershede, som er lærer på Adventure Efterskole i Skelde og medarrangør af programmet. 365 unge fra efterskoler og de ældste klasser på folkeskoler og friskoler i hele Region Syddanmark er klar fra morgenstunden af på Ringridderpladsen i Gråsten for at dyste mod hinanden og især at have det sjovt sammen. - Det er så fedt, og vi har masser af energi til hele dagen, siger Sofie Nyemann fra Sportsefterskolen Sine i Løgumkloster, som har omkring 30 unge med i løbet. - Vi har trænet en del op til løbet og vi er i god form, selvom det bliver en lang dag, siger klassekammeraten Camilla Kildemoes.

Blandt aktiviteterne var mountainbike, løb, kano, kajak, klatring og bueskydning.

- Hvor skal vi hen, gutter? Adventure Race gav udfordringer med at finde rundt for mange af deltagerne. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Faret vild De unge er fordelt på 103 hold bestående af tre til fire elever på hvert hold, og de skal igennem forskellige discipliner med både løb, cykling, klatring og bueskydning, inden de når målstregen på Adventure Efterskole i Skelde. Flere af deltagerne har mistet overblikket med at finde rundt i Gråsten, så de må spørge andre om vej og kigge en ekstra gang på kortet for at tage en beslutning. - Vi farede vild under det første løb, fordi vi ikke kender området. Det var lidt sværere end forventet, siger Sofie Nyemann, inden de må videre på ruten på mountainbikes. - Adventure Race handler ikke mindst om at samarbejde og hjælpe hinanden, og det lærer de unge en masse af under dagens aktiviteter, forklarer Jacob Oddershede.

Det gjaldt om at holde koncentrationen, når pilen skulle ramme skydeskiven. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Hård vind på vandet Blandt disciplinerne skulle deltagerne også padle i kano og kajak over Nybøl Nor for at finde den næste post. - Vi bliver nødt til at vende kanoen, hvis vi skal nogle steder, må et af holdene konstatere. Det er første gang, at mange af de unge prøver at padle sammen, og de må lægge kræfterne i på grund af den hårde modvind. Anderledes let går det hos efterskoleeleven Christian Boné, der kommer i land efter at have padlet i kajak: - Det var ikke så svært, det var en hyggelig tur. Jeg tager dagen stille og roligt, siger han, inden de næste discipliner venter.

Flere fik punkteringer og problemer med cykelkæden. Det slog dog ikke humøret ud hos de unge. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Mange havde ikke prøvet at padle i en kano før, og deltagerne sprang ud i disciplinen med et smil. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Hurtig aflæsning på kortet og af sted til næste post. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Adventure Race havde startsted på Ringridderpladsen i Gråsten, hvor deltagerne fik udleveret information om løbets discipliner. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Samarbejde var kodeordet for deltagerne, som kom højt op i klatring. Foto: Lasse Waarsøe Witt

De unge skulle krydse Nybøl Nor for at nå en post og padle tilbage igen så hurtig som muligt. Foto: Lasse Waarsøe Witt