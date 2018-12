P-vagter fra Sønderborg skal patruljere på Ærø

Sønderborg: Beboerne og turisterne på Ærø må i det nye år holde større øje med, hvor de parkerer deres bil.

Kommunalbestyrelsen på Ærø vedtog onsdag aften, at der skal indføres mere kontrol med parkering, og opgaven skal parkeringsvagter fra Sønderborg Kommune sørge for.

- Vi er blevet spurgt af Ærø Kommune, om vi vil give en hånd med p-vagter, og det er en service, som vi gerne yder, siger Jens-Kristian Mikkelsen fra Projekt og Anlæg i Sønderborg Kommune.

Ordningen træder i kraft 1. januar 2019, og ifølge aftalen vil p-vagter fra Sønderborg tage færgen over til øen med et par vagter en gang imellem. Hvor ofte det sker, og hvor mange timer om året der skal bruges, er ikke klarlagt.

- Vi har fået at vide af Ærø Kommune, at de har en udfordring med parkeringskontrollen med at have deres egne parkeringsvagter. Desuden har politiet kun få ressourcer til at afsætte mandskab af til patruljering, siger Jens-Kristian Mikkelsen.