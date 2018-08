Overvældende opbakning til genåbning af købmandsbutik

Over 300 deltog, da der onsdag aften var borgermøde i Blans vedrørende igen at få liv i byens købmandsbutik, som har været lukket siden juni.

Blans: Alle stole var besat og en del måtte stå op, da der onsdag aften var borgermøde på Eckersberg Friskole om genåbning af byens købmandsbutik.

- Det gik over alt forventning. Det væltede ind med folk - over 300 mennesker. Der var en rigtig positiv stemning. Folk kunne se hele ideen med det her og se det lade sig gøre, siger Mads Petersen, der en del af den fem mands store gruppe, som har taget initiativ til bevarelse af butikken og mødet.

Siden begyndelsen af juni har Let-Køb i Blans været lukket efter, at købmand Ole Prinds kom alvorligt til skade efter et fald ned af en trappe. Det er endnu uvist, hvilken tilstand han kan vende tilbage til hverdagen, men man regner ikke med at se ham tilbage i butikken.

Konkret går man i Blans efter en model, hvor butikken er andelsejet. Borgerne skal købe andelsbeviser og på den måde etableres kapital til at starte en ny forretning.

Prisen per bevis er 2.500 kroner, og der skal samles mindst en halv million kroner ind. Der skal ansættes en bestyrer, der skal drive butikken sammen med frivillig arbejdskraft i hvert fald i begyndelsen.