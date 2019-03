Overskudsmad bruges i Sønderborg

Sønderjylland: Fra slutningen af marts får krisecentre, herberger og væresteder i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev faste ugentlige leveringer af overskudsmad fra Fødevarebanken. Ruterne er finansieret med støtte fra Kronprinsparrets Fond. Torsdag 21. marts læsses én af Fødevarebankens kølebiler for første gang med frisk overskudsmad på lageret i Kolding og begynder sine faste ugentlige ture til Sønderjylland. Her vil bilen bl.a. aflevere mad hos Aabenraa Krisecenter, Den blå Oase i Aabenraa, Café Parasollen i Haderslev samt Kirkens Korshær i Sønderborg.

- Siden vi åbnede vores afdeling i Kolding i december sidste år har det været planen, at den afdeling med tiden skal dække hele Region Syd. Med en ny rute til det sønderjyske hver uge er endnu en milepæl nået. En donation fra Kronprinsparrets Fond på 200.00 kroner gør det nu muligt at udbrede vores område. Vi ved, at der findes masser af overskudsmad, og desværre er der også mange mennesker, der har brug for et sundt og nærende måltid mad, så det har længe været et ønske for FødevareBanken at nå bredere ud med det, vi gør, siger FødevareBankens direktør Karen-Inger Thorsen i en pressemeddelelse.