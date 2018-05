Overskuddet mere end halveret hos maskinfabrik

- Jeg er slet ikke bekymret. Sådan er vilkårene for en virksomhed som vores, siger Lars Johansen, som ejer Lachenmeier Monsun sammen med Christian Ørskov Pedersen.

Sønderborg: Efter to jubelår med masser af vækst var billedet et andet for Lachenmeier Monsun sidste år. 2017 endte med en bruttofortjeneste på 55,5 millioner kroner og et årsresultat på plus 3,4 mio. kr. Sidstnævnte var mere end en halvering i forhold 2016, hvor overskuddet var på 7,2 mio.

Grundlagt i 1952 af Christian Lachenmeier sammen med sønnerne Arne og Kurt. I begyndelsen af 1970'erne trak sidstnævnte sig ud og begyndte for sig selv. I slutningen af 1980 overtog direktør Erik Sandvei sammen med tre medarbejdere virksomheden. I 2004 begyndte et generationsskifte og i 2008 overtog en ny lederkreds med Lars Johansen som adm. direktør. Han ejer i dag Lachenmeier Monsun sammen med Christian Ørskov Pedersen. De er begge tidligere ansatte.

Flytning koster penge

Lachenmeier Monsun har de senere år øget både bruttofortjenesten og overskuddet markant efter et skidt 2014, hvor den blev ramt af konflikten mellem Rusland og Ukraine, hvortil en stor del af fremstillingen af korn- og foderstofmaskiner gik til.

Lachenmeier Monsun producerer også maskiner indenfor biobrændsel. Fra at de to forretningsområder har været ligeligt fordelt, er det nu tippet oven til, at korn- og foderstofmaskiner er størst.

- Men det kan sagtens ske at være anderledes her i 2018, forklarer direktøren, som i det nuværende regnskabsår ligeledes forventer et positivt resultat.

Maskinfabrikken rykker i slutningen af året ind i den nuværende Siemens-bygning ved motorvejen, ligesom den bygger nyt lager og produktion samme sted.

Det vil kunne aflæses i 2018-regnskabet. Flytningen har allerede kostet et "større beløb", oplyser Lars Johansen. Både til købet af bygningen men også nybyggeriet, hvor museumsfolk på Lachenmeier Monsuns regning har tjekket jorden for arkæologiske fund.