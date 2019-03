Overskud fra Jussi Adler-Olsen går til velgørende middage

Sønderborg: Der er rift om billetterne til en aften med Jussi Adler-Olsen, der 4. april gæster Brecklings Bogcafé på Hotel Sønderborg Strand klokken 19.00.

Og nu skal overskuddet fra billetsalget gøre gavn blandt mennesker i Sønderborg Kommune, der ikke altid har det nemt.

- Jussi Adler-Olsen har besluttet, at en væsentlig del af overskuddet skal gå til Hertughaven i Augustenborg og foreningen Gnisten i Sønderborg, fortæller Allan Breckling, der står bag Brecklings Bogcafé.

Hertughaven i Augustenborg er et socialpsykiatrisk botilbud under Sønderborg Kommune, og her skal pengene bruges på en forårsfest med god mad udefra, som leveres af Det Grønne Køkken. Gnisten er en forening for ensomme, og her er det planen at arrangere en middag for 25 personer med stjerneskud fra Café Stjernen.

- Der bliver noget at glæde sig til, konstaterer Allan Breckling.