Overså kræft: Røntgenlæger får en næse

Med et års mellemrum overså to radiologer på Sygehus Sønderjylland tegn på kræft hos afdøde Lis Herstrøm. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn giver de to læger en næse for at have handlet under normen for god standard. Det får dog ikke yderligere konsekvenser for lægerne.

Peter Herstrøm mener, at moderens diagnose kunne være stillet langt tidligere, hvis lægerne i røntgenafdelingen på Sønderborg Sygehus havde levet op til almindelig anerkendt faglig standard. Det mener også Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der kritiserer to læger for at have handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nu har sønnen Peter Herstrøm fået medhold i, at lægerne ikke behandlede hans mor korrekt. Efter hendes død søgte han aktindsigt og fandt selv kræftknuden på et af de røntgenbilleder, som røntgenafdelingen forinden havde beskrevet som "uforandret" i forhold til tidligere undersøgelser.

Sønderborg: Hele to gange overså to læger fra røntgenafdelingen på Sønderborg Sygehus tegn på kræft hos Lis Herstrøm, som døde i 2014 af lungekræft.

Overså fortætning

Den første læge, en mandlig radiolog, burde havde opdaget en fortætning i Lis Herstrøms højre lungespids, da hun 6. august 2013 var til røntgenundersøgelse. Fortætningen burde være blevet undersøgt nærmere ved en CT-skanning, som kunne have fastslået, at der var tale om kræft.

Disciplinærnævnet fastslår, at lægen handlede "under normen".

Den næste læge, som vurderede nye røntgenbilleder året efter, overså også fortætningen. Billederne viser ellers en knude på 4 centimer. Disciplinærnævnet kritiserer lægen for at have handlet "væsentlig under normen for almindelig anerkendt faglig standard". Lægen har også fået indskærpet, at hun fremover skal udvise større omhu.

Lægen har senere forklaret, at der må være sket en teknisk fejl, så hun i stedet har kigget på et ældre røntgenbillede. Hvordan det har kunnet lade sig gøre, forstår sønnen Peter Herstrøm ikke. Han understreger, at der er dato på alle røntgenbilleder.

Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør for Sygehus Sønderjylland, forklarer at sagen for længst har ført til ændrede arbejdsgange på røntgenafdelingen.

- Det er en tragisk sag, som vi skylder de efterladte at tage ved lære af. Det har vi gjort, både i form af undervisning af lægerne og i tiltag, der skal sikre, at det ikke kan ske igen, siger han.