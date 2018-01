Overblik: Tjek boligsalget i dit område

Sønderborg: Der blev i 2017 indgået 771 bolighandler med forbehold for, at der kan være enkelte salg, som endnu ikke er registreret på boligsiden.dk.

Store lokale udsving

Selvom 2017 var et godt år, er der dog et stykke op til tiden før finanskrisen. I rekordåret 2005 var der 1.438 bolighandler. Bunden blev nået i 2012, 2013 og 2014 men henholdsvis 595, 592 og 585 handler.

På nær i Gråsten og Nordborg bliver der givet markant mindre nedslag i prisen per kvadratmeter. Eksempelvis er afslaget i Broager gået fra 636 kroner til 345 per kvadratmeter sidste år for villa/rækkehuse. For Sønderborg er det gået fra 534 til 436 kroner, mens det for Augustenborg i 2017 var på 323 kroner mod 497 kroner i 2016.

For fritidsboliger er det faldende afslag i prisen per kvadratmeter endnu mere utalt. På Sydals er det gået fra 895 til 539 kroner i 2017, mens det i Nordborg er blevet mere end halveret fra 1.538 til 738 kroner.

Der er dog også undtagelser. I Broager er afslaget på fritidsboliger blevet større. Helt præcist gået fra 1.030 kroner til 1.217 i 2017. I Egernsund var det i 2017 i gennemsnit på 900 kroner per kvadratmeter mod 500 i 2016.