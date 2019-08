Over 600 tager benene på nakken i Nordborg

NORDBORG: 578 er tilmeldt Nordborg Marathon lørdag klokken 10 i Nordborg, og det er ny rekord. Sidste år kom 549 ud at løbe på Nordals.

- Vi forventer helt sikkert mindst 600 løbere, for traditionen tro melder 30-40 stykker sig lige op til løbet. Vi har otte distancer marathon, halvmarathon, ti kilometer, fem kilometer, børneløb og walk på halvmarathon distancen samt ti og fem kilometer, siger næstformand i Nordborg Løbeklub Dusko Milovic.

Arrangørerne er glade for den store tilslutning til Nordborgs 9. marathon-arrangement. De sidste to år vandt etiopisk fødte Teklo Geto Mtaferia med to timer og 40 minutter, men han ser ikke ud til at være tilmeldt endnu.

- Han skal være så hjertelig velkommen, men løbet er først og fremmest for at få folk ud at motionere og hygge sig og have det sjovt imens. Vi har samlede præmier for over 30.000 kroner, men det er ikke noget eliteløb. Børneløbet er helt booket ud, men vi har bestilt 50 ekstra medaljer, for vi vil ikke risikere, motionister begiver sig til Nordborg og så ikke kan komme ud at løbe. 70 er allerede tilmeldt walking distancerne. Det er en god motionsform, siger Dusko Milovic.

Det er lidt usædvanligt, et løbsarrangement slår ny deltagerrekord, for de senere år har der været et så stort udbud, at deltagerantallet flere steder er gået tilbage.

- Vi plejer at ligge samtidig med Tønder Festival, men denne gang er det to forskellige weekender, så nu kan folk komme ud at løbe øllet af sig. Nordborg Marathon er altid sidste weekend i august, siger Dusko Milovic.

Der er start og mål ved Kvickly. Hovedsponsor er Linak foruden 53 andre sponsorfirmaer. 100 hjælpere står klar til at afvikle løbet.