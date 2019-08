Over 400 personer ville mindes trafikdræbt mor: - Hun var sådan et livsglad menneske

Torsdag blev Laila Fangel kørt ihjel af en spritbilist. Søndag aften gik børn og voksne på Sydals afsted med fakler og lys for at bearbejde tabet.

Skovby: Børn græd, mens store piger på alder med den dræbtes datter stod med røde øjne, ja selv mange voksne var synligt berørt, da over 400 personer søndag aften samledes foran Lokalbrugsen i Skovby på Sydals.

De kom med havens flotteste blomster eller buketter, de havde købt til lejligheden, for at mindes en af deres egne, 47-årige Laila Fangel, som torsdag aften blev dræbt i en trafikulykke lige uden for landsbyen.

Her kom hun cyklende, da en spirituspåvirket bilist alt for sent fik øje på hende.

- Hun var sådan et livsglad menneske. En, man kunne regne med, fortalte Sanne Wehl Jakobsen, som sammen med Louise Kornath havde taget initiativ til mindeoptoget.

De to kvinder har drenge, der går i klasse med den dræbtes søn, og de har stadig svært ved at forstå, at de ikke længere skal møde Laila Fangel til arrangementer på skolen.

- Hun var et forbillede for mig. Hun sad i skolebestyrelsen, hun var med i klassens forældreråd, aktiv ringrider, ja, rigtig mange af os her i byen kendte hende. Derfor er mange også dybt berørte over, at hun nu er væk, forklarede Sanne Wehl Jacobsen.

Der bor 230 personer i Skovby, men efter at en af dem, byrådsmedlem Thomas Worm Larsen (V), havde sagt et par ord, bevægede over 400 personer sig af sted mod først den dræbtes hjem, dernæst ulykkesstedet. En rundtur på fire kilometer.