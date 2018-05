Over 100 hold ventes til Bike & Run Stafetten

Sønderborg: Torsdag 14. juni kl. 18 afvikler Sønderborg Familie og Firma Sport "Bike & Run Stafetten", der sidste år tiltrak hele 640 deltagere. Tilmeldingsfristen er den 12. juni.

Bike & Run Stafetten er et hyggeligt motionsløb og en mulighed for at være med at gennemføre et maraton, selvom man ikke er i super løbe- eller cykelform. De 42,2 km, som en maraton består af, bliver nemlig delt ud på holdets fem deltagere - og så er det en stafet, der ikke handler om at komme først, men om at hygge sig.

- I Sønderborg sætter vi alle sejl ind for igen at blive den Bike & Run Stafet i landet med flest deltagere. Sidste år løb og cyklede hele 128 hold med, og vi forventer også deltagelse fra over 100 hold i år, siger lokal løbsansvarlig og formand for Sønderborg Familie og Firma Sport, Jonny Arnold i en pressemeddelelse.

Der er start og mål ved SFS-Hallen på Borgmester Andersens Vej 100.