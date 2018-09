Orker, heste og modige børn til Naturens Dag

- Det er super fedt, at de laver sådan noget her. Der er noget at lave for alle aldre, sagde Randi Sneskov, mens en drabelig kamp udspillede sig foran hende og børnene.

Kær: Kær Vestermark var lørdag fyldt med mennesker, som var taget ud for at opleve Naturens Dag. Her havde Danmarks Naturfredningsforening, naturskolerne, Naturstyrelsen og foreninger arrangeret 15 forskellige aktiviteter, som folk kunne prøve gratis.

Sønderborg Kommune ejer Kær Vestermark, og planen er at udvikle området til et sted for friluftsliv. Efter Spejdernes Lejr blev udsigtstårnet Støvlen og syv shelters stående. Naturens Dag var første gang, hvor naturområdet var arena for mange former for friluftsliv på samme tid. En lang række foreninger havde sagt ja til at komme og vise, hvor de kan tilbyde. Jane Frellesen, der er natur- og planlægningsmedarbejder i Sønderborg Kommune, vurderer, at der har været 800 mennesker forbi Kær Vestermark søndag. Ved Støvlen blev der udleveret deltagerarmbånd.

- Vi har udleveret 450 armbånd, og der er mindst lige så mange, som er gået rundt uden armbånd. Vi har haft mange bedsteforældre med børnebørn. Vi håber på at gentage succesen næste år samt udbygge det med flere frivillige foreninger, sagde Jane Frellesen.