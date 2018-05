Original Chia afviser at betale bøde til Fødevarestyrelsen

Sønderborg: - Vi lægger os ikke bare fladt ned. Sådan lyder det fra Esben Holm, der er medejer Original Chia ApS, der importerer og handler med chiafrø, som har fået en bøde på 10.000 kroner af Fødevarestyrelsen. Det har firmaet fået, fordi det ikke har returneret eller destrueret et parti chiafrø importeret fra Peru. Frøene er tidligere solgt som økologiske chiafrø, men prøver har vist, at der er rester efter pesticider - altså sprøjtegift - i dem. Derfor fik firmaet i Sønderborg 19. oktober 2017 påbud om at kontakte forhandlere og meddele, at de ikke kan sælges som økofrø. Det påbud har Original Chia ApS fulgt til punkt og prikke, og det er også beskeden i et opfølgende kontrolbesøg 13. december 2017.

Men hold fast. For nu kommer det indviklede: For i mellemtiden - nemlig 13. november - har en medarbejder hos Fødevarestyrelsen kontaktet Original Chia Aps for at følge op på kontrolbesøget i oktober. Men det sker ikke som et egentligt kontrolbesøg, og derfor kan man ikke læse om det på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Ifølge afdelingsleder Annette Arbjerg, Fødevarestyrelsen, er den opfølgende kontakt, at der gives "et administrativt påbud" om at returnere eller destruere de frø, som ikke må sælges om økofrø. Det skal ske senest 12. januar 2018.

- Det hænger jo sammen med det første påbud fra 19. oktober, at det ligger implicit i det, at man skal skaffe sig af med de frø. Det er så det, vi følger op på i november, siger Annette Arbjerg.

- Men der står jo intet som helst i det oprindelige påbud 19. oktober om, at de skal destruere eller returnere restpartiet. Det påbud handler jo alene om at kontakte forhandlerne for at meddele, at de ikke kan sælges som økologiske frø. Det har firmaet jo også gjort, og det har I godkendt på et kontrolbesøg 13. december?

- Ja, de har helt efter påbuddet meddelt forhandlerne, at de ikke må sælges som økofrø. Jo, man kan måske godt spørge sig selv om at der i det oprindelige påbud skulle have stået, at de skulle skaffe sig af med frøene. Men det har vi en forventning om ville ske, siger Annette Arbjerg.

- Hvorfor dog det? For der står jo intet i det påbud fra 19. oktober om, at de skal skaffe sig af med de frø?

- Nej, men har vi en forventning om sker, siger Annette Arnbjerg.

- Hvorfor vil I ikke betale bøden. Hvad er det I er uenig med Fødevarestyrelsen i?

- Det forbliver en sag mellem Fødevarestyrelsen og os, siger Esben Holm.