Ord mod ord i sag om seksuelt forhold mellem beboer og ansat på bosted

Den forurettede 40-årige beboer på et bosted i Sønderborg kommune holdt til i misbrugsmiljøet omkring skurvognen på Rønhaveplads og mener at have følt sig presset til sex med en pædagogisk ansat, mens hun påstår, det er pure opspind. Arkivfoto: Timo Battefeld

Misbrug: En kvindelig kontaktperson til en psykisk syg misbruger er anklaget for at have haft et seksuelt forhold til den 40-årige mand, som hun var bistandsværge for med påstand om, at hun mister retten til at beskæftige sig erhvervsmæssigt med udsatte personer.

SØNDERBORG: Det er ord mod ord mellem en 57-årig kvindelig ansat og en 40-årig mandlig beboer på et bosted for psykisk syge og misbrugere i Sønderborg kommune, om der har været et seksuelt forhold mellem dem eller ej. Hun forklarede i retten tirsdag, at hun ikke har stået i forhold til beboeren gennem tre år. Han har en lemfældig omgang med sandheden efter et mangeårigt misbrug, og han ser ned på danske kvinder, mener hun. Han forklarede, han følte sig presset til mange gange at have sex med den tilsynsførende person, og at hun fik ham indlagt på psykiatriske anstalter, når han forsøgte at stikke af, hvad han ofte gjorde. - Hun var helt vild med mig. Hun sagde, hun elskede mig, forklarede den 40-årige i retten. Flere ansatte fortalte, at da den 57-årige blev kontaktperson for beboeren, gav hun ham privilegier og forkælede ham, hvilket gav anledning til knotne bemærkninger fra andre beboere. Havde han det skidt på grund af sit misbrug eller sin psykiske tilstand blev han kørt hjem til kvinden i hendes private bolig - forklaringen var, at han trængte til ro. Manden forklarede i retten, at hun havde helt andre hensigter med deres "sociale samvær".

Sagen kort Den 57-årige ansatte på et socialpsykiatrisk botilbud i Sønderborg kommune nægter sig skyldig i seksuelt samkvem med en beboer. Der er krav om en erstatning på 30.000 kroner, hvilket forsvaret afviser.



Hun kræves dømt efter straffelovens § 219, der foreskriver, en ansat eller tilsynførende ved fængsel, forsorgshjem, børne- eller ungdomshjem, hospital for sindslidende, institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen, straffes med fængsel i indtil fire år.



Forsvaret mener slet ikke den paragraf kan anvendes på botilbuddet. Kvinden har lagt privat hjem både til den 40-årige beboers ophold og til gruppeterapi. Det findes der, ifølge ansatte og hende selv, ingen regler imod på institutionen, der både har fastboende klienter og folk i udslusning i lejede boliger.