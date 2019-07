Oplevelsespark har rekordmange gæster denne sommer

Universe på Nordals har her i juli sat nye rekorder for både den bedst besøgte dag og den bedst besøgte uge.

- Vores bedst besøgte dag har hidtil og altid været en travl julidag midt i sommerferien i vores allerførste åbningsår i 2005, hvor vi virkelig nød godt at nyhedens interesse. Men 2019 er virkelig et usædvanligt stærkt turismeår her i det Sønderjyske, så det overrasker mig egentlig ikke, at det var nu vi skulle slå den rekord.

Nordals: De seneste år har Universe kun oplevet, at besøgstallet er gået opad og denne sommer ingen undtagelse. Oplevelsesparken, der åbnede 5. maj, har nu sat nye rekorder for både den bedst besøgte dag og den bedst besøgte uge i oplevelsesparkens historie.

Universe Science Park er en naturvidenskabelig oplevelsespark på Als, hvor børn og voksne leger sig til mere interesse for videnskab og teknologi. Fonden Universe Science Park er en non-profit selvejende fond med det formål at begejstre børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.Top 3 mest besøgte uger i Universe historie er uge 29/2019 med 14.084 gæster, uge 30/2007 med 12.959 gæster og uge 29/2005 med 12.101 gæster. Top 3 mest besøgte dage i Universe historie er 23. juli 2019 med 2.867 gæster, 17. juli 2019 med 2.840 gæster og 27. juli 2005 med 2.663 gæster.

Godt tegn for branchen

Besøgstallet i oplevelsesparken i hele uge 29 har også markeret sig som det største nogensinde. I sidste uge besøgte 14.084 gæster parken, og var dermed væsentligt bedre besøgt end den hidtidige rekorduge 30 helt tilbage fra 2007.

- Sommerferien er stadig over os, og jeg tror også, at indeværende uge vil glide lige ind i top 3. Når Universe har mange gæster, så er det et godt tegn for hele turistbranchen i hele Sønderjylland, siger Torben Kylling Petersen.

Universe har årligt over 125.000 gæster, hvoraf de cirka 10 procent er skolebesøg. - Som Sønderjyllands største oplevelsespark står vi højt på listen over sønderjyske sommerferieaktiviteter. Og derfor er vores besøgstal også en af de bedste indikatorer for, hvor mange turister der for tiden er i vores område og hvor positivt turismen udvikler sig, siger Torben Kylling Petersen. Universe bifalder dermed tidligere udmeldinger fra sommerhusudlejere og rejsebureauer, der udråber 2019 som den stærkeste sønderjyske turistsæson i mands minde.