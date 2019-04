- Vi vil gerne opsøge publikum. Lære dem en kunstart som mange er fremmedgjort overfor, men er for både for dig og mig, siger operasanger Stina Schmidt.

Sottrup: Der blev sunget, danset og spillet skuespil på livet løs torsdag i hallen ved Nydamskolen. Folk fra Det Kongelige Teater i København havde taget turen til Vester Sottrup for at øve opera sammen med 5. klasse.

Et tragisk musikdrama

Drot & Marsk er en opera af Peter Heise til en libretto af Christian Richardt efter Carsten Hauchs skuespil Marsk Stig fra 1850. Operaen blev uropført på Det Kongelige Teater i København den 25. september 1878.

Heise kaldte selv operaen et tragisk musikdrama, idet han brød med datidens faste operaskabelon for at skabe et sammenhængende musikdrama i tidens nye stil.

Drot & Marsk er historien om kampen om magten i Danmark. Den beskriver mordet på kong Erik Klipping i Finderup Lade i 1286, en af Danmarkshistoriens mest dramatiske begivenheder.

Operaen er den danske opera fra det 19. århundrede, som har holdt sig bedst på Det Kongelige Teaters repertoire. I 2006 kom operaen med i den danske kulturkanon for partiturmusik.

Drot & Marsk spiller lige nu på operaens store scene i København med instruktørerne Amy Lane, Kasper Holten og dirigent Michael Schønwandt i spidsen samt to af Danmarks markante, internationale sangere Johan Reuter og Peter Lodahl overfor hinanden.