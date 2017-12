Onsdag var store byttedag

Sønderborg: Første hverdag efter julen byder på en fast tradition: Julegaverne skal byttes.

For et par dage siden lå gaverne under træ, men nu vender mange af dem retur til butikkerne, hvor de blev købt.

Måske skjorten er for stor eller i den forkerte, eller også skal gryden byttes til noget andet.

Mange butikker i Sønderborg oplevede onsdag ekstra travlhed, da de byttelystne kunder skulle serviceres.

Et af de steder i Sønderborg, hvor der var gang i byttehandlen var hos H&M i Borgen.

- Vi har travlt i dag, men det er alligevel lidt mindre end jeg havde forventet, fortæller departmentmanager i H&M, Signe Frost.

Forretningen havde indkaldt ekstra personale for at holde køen ved kasserne korte. Udover de mange varer, der skulle byttes, gav udsalget også travlhed i forretningen.

- Vi har både kunder, der kommer for at bytte og for at handle på udsalg, fortæller Signe Frost.

Dansk Erhverv anslår, at danskerne i år vil bytte gaver for knap 350 millioner kroner.