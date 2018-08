Områdets efterskoler trækker fulde huse

De fire efterskoler i Sønderborg Kommune har ikke problemer med at fylde klasserne op, når de alle her i weekenden tager i mod sammenlagt over 370 elever.

Sønderborg: Der bliver snart masser af liv i de fire efterskoler fordelt rundt i Sønderborg Kommune. For hos både Nordborg Slots Efterskole, Adventure Efterskolen nær Broager, Efterskolen Epos i Fynshav og Dybbøl Efterskole i Ragebøl begynder den kommende weekend sammenlagt omkring 370 elever fra både lokalområdet og mange andre dele af landet. Elever der ser en efterskole som et godt alternativ til primært 9. og 10. klasse i den traditionelle folkeskole. Nogle steder er der også elever, som går i 8. klasse. Hos den største og ældste af efterskolerne, Nordborg Slots Efterskole med rødder tilbage til 1922, begynder der på søndag 150 elever. Her er omkring en fjerdedel af eleverne fra Fyn, en anden fjerdedel fra Sjælland og den resterende halvdel fra jyske byer, oplyser skolens forstander, Rune Madsen. - Vi begynder med fuldt hus, som det har været tilfældet de senere år. Særligt vores science-linje (natur og teknikfag red.) er populær, siger han.

Det er i høj grad vores skilinje, mange er tiltrukket af. Men også e-sportslinjen, som vi fik for et par år siden, har stor interesse hos de unge. Steen Emgren, forstander på Adventure Efterskolen.

Rollespil og ski Efterskolen Epos i Fynshav eksisterer på fjerde år og opstod efter lukningen af Danebod Højskole. Her er det efterhånden ret udbredte og meget populære rollespil et speciale, som tiltrækker elever fra hele landet. Det betyder, at man på søndag kan fylde helt op med 70 nye elever. Heller ikke den nu 26 år gamle Adventure Efterskolen i Skelde på Broagerland har noget at klage over med 66 elever og formentlig lidt flere på vej. Også her ankommer eleverne på søndag. - Det er i høj grad vores skilinje, mange er tiltrukket af. Men også e-sportslinjen, som vi fik for et par år siden, har stor interesse hos de unge, siger forstander Steen Emgren.