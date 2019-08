Omfartsvej spærret efter alvorlig ulykke: Køretøj med fem personer er kørt galt

Sønderborg: Et solouheld på Omfartsvejen er årsagen til, at vejen her til morgen er lukket i begge retninger mellem Banegårdsgade og Hesselvej.

Klokken 04:19 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om færdselsuheldet. Fem personer sad i det forulykkede køretøj og flere er dem er kommet til skade under ulykken.

- Én af dem er formentlig svært tilskadekommen, men vi ved ikke så meget i øjeblikket, fortæller vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov.

Foreløbig vil vejen være lukket i det begrænsede område. Opdatering følger.