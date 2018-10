Regler for egen pc i folkeskolen

Elever i folkeskolen har mulighed for at medbringe eget IT-udstyr til brug for undervisningen. Dette kaldes BYOD-princippet (Bring Your Own Device)



Skolerne må altså godt opfordre forældrene til at lade deres børn medbringe egen computer mv., men det skal klart og tydeligt tilkendegives, at det ikke er et krav.



Hvis undervisningen er baseret på brug af f.eks. computere, tablets eller andet IT-udstyr, skal folkeskolen stille disse gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at benytte deres eget udstyr.



Det er kommunernes og de enkelte folkeskolers ansvar at sikre, at forældrene forstår, at det er frivilligt at lade deres børn medbringe eget IT-udstyr.



Kilde: Ombudsmanden