Ombudsmanden dumper Nørreskov-Skolen

Sådan er reglerne

Ombudsmanden er gået ind i sagen på Nørreskov-Skolen, fordi en forælder har klaget. Ombudsmanden har skrevet i sagen:Hvis undervisningen er baseret på brug af f.eks. computere eller tablets, skal Folkeskolen stille disse gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at benytte deres eget udstyr. Skolerne må altså godt opfordre forældrene til at lade deres børn medbringe egen computer mv., men det skal klart og tydeligt tilkendegives, at det ikke er et krav. 20. marts 2014 skrev daværende undervisningsminister Christine Antorini (S) i et svar til Lene Espersen (K), at Folkeskolen skal stille computere gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at medbringe en selv.



BYOD-princippet står for Bring Your Own Device (medbring din egen pc, tablet) og angiver muligheden for, at elever kan medbringe egne computere til brug for undervisningen i folkeskolen.



Nørreskov-Skolen i Sønderborg skrev i juli måned 2017 bl.a. følgende til forældre til børn på skolens 3. årgang (under overskriften Nye IT-tider på Nørreskov-skolen - Bring Your Own Device (BYOD):



"Skolens bestyrelse har vedtaget, at vi tager næste skridt med BYOD og er startet med udskolingen. Derudover udrulles de enkelte årgange, efterhånden som vores kapacitet er klar til dette.



Det forventes dermed, at eleverne fremover selv har deres IT-udstyr med i form af en bærbar PC.



Det er muligt at leje et skab på skolen med stikkontakt, hvor udstyret kan opbevares, hvis dette ønskes.



Såfremt man som forældre, i helt særlige tilfælde, ikke har mulighed for at stille en PC til rådighed for sit barn, kan forældrene ansøge skolens ledelse om at få stillet en låne-PC til rådighed."