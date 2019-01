Oluf Jørgensen Group overtager Sønderborg-virksomhed

- Begge ledelser ser en stærk synergi i samarbejdet, som betyder, at SlothMøller får et solidt fundament at bygge videre på, siger han.

Gensidig gevinst

SlothMøller beholder sit navn efter salget med tilføjelsen "- en del af Oluf Jørgensen Group". Selv om virksomheden nu skifter ejerskab, forbliver værdierne dog de samme.

- Selv om SlothMøller bliver en del af en større virksomhed, vil virksomheden i tråd med både egne og Oluf Jørgensens visioner fortsat have fokus på rådgivning i øjenhøjde. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de nye ejere er det rette match, siger Morten Østergaard Hansen.

Brian Thyregaard Andreasen, der er administrerende direktør i Oluf Jørgensen, fortæller, at de nye ejere ikke planlægger at ændre på SlothMøller.

- Vi køber ikke SlothMøller for at ændre virksomheden, men fordi vi ser muligheder for en gensidig gevinst. Vi deler et fælles værdisæt og supplerer samtidig hinandens fagligheder. Som resultat kan vi tilbyde en mere komplet ingeniør- og rådgivningsydelse, siger han.