Olsen hentede sin 10. podieplads ved et motocross-VM

Sønderborg: 13. afdeling af VM i motocrossklassen MX2 blev forleden afviklet i Loket i Tjekkiet, og her kom motocrosskører Thomas Kjer Olsen for 10. gang på podiet efter at have kørt sig til en fornem tredjeplads i det samlede løb.

I første løb kørte danskeren sig i top fem, hvor han lå stabilt, inden de foranliggende kørere Tom Vialle (Frankrig) og Calvin Vlaanderen (Holland) begge styrtede. Heldigt for Thomas, men tilbageholdenheden var et strategisk træk fra danskeren, der netop ville undgå at køre for intenst på den svære bane i Loket.

Thomas' fortsatte strategien i andet løb og fastholdte en sjetteplads allerede efter første omgang. I niende omgang satte han så de sidste kræfter ind og kom op på femtepladsen for slutteligt at køre over målstregen som nummer fire med nok point til at vinde den samlede tredjeplads foran britiske Adam Sterry.

- Efter mit resultat i sidste weekend er det helt fantastisk at ende på tredjepladsen her i Loket, fortæller Thomas Kjer Olsen i en pressemeddelelse.

Den 14. afdeling af motocross verdensmesterskabets i alt 18 afdelinger køres den 4. august i Lommel, Belgien.