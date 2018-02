Ole Wandahl genvalgt til bevillingsnævnet

SØNDERBORG: Helt gal kan indsatsen som formand for bevillingsnævnet i forgangne valgperiode ikke have været, konstaterer tidligere konservative byrådsmedlem Ole Wandahl Stenshøj, der ikke opnåede genvalg ved kommunalvalget.

Han er genvalgt som medlem af nævnet, der godt kan have medlemmer, der ikke sidder i byrådet. Rød blok har udpeget den konservative kandidat, der iøvrigt er politibetjent.

- Det er jeg rigtig glad for. Jeg blev spurgt og har sagt, at var der en post, jeg gerne ville beholde, så var det den i bevillingsnævnet. Det er et spændende arbejde med indflydelse på vigtige ting, siger Ole Stenshøj.

Kritik for at være restriktiv og rigid i tolkningen af reglerne for alkoholbevillinger til værtshuse og diskoteker har ikke skræmt den garvede politimand.

- Tværtimod, det viser, der hele tiden er noget at tage fat på, siger Ole Wandahl Stenshøj, der også fik kritik for at være for lempelig i tilladelserne til at lade værtshusene holde længe åbent og skabe spektakel i kvarteret omkring minefeltet, så han ved, det kan være svært at fordele sol og vind lige.

Bevillingsnævnet har blandt andet til opgave at lægge linjen for udstedelse af alkoholbevillinger. Nogle steder har lov at holde åbent til klokken 05.00 om morgenen - andre ikke. Unges ophold på barer og værtshuse har også affødt kritik fra værtshusholderne. Unge under 16 år må ikke opholde sig på et udskænkningssted efter køkkenets lukketid, og efter midnat skal unge under 18 år også sendes hjem. Værtshusholderne påpeger, det kan være svært at skelne, og at man er nødt til at skille en gymnasieklasse ad, når de yngre skal sendes hjem tidligere på natten.