Ole Balle Pedersen er ny formand for Koncertsalen Alsion i Sønderborg

Sønderborg: Ole Balle Pedersen er nyvalgt formand for den erhvervsdrivende fond, der driver koncertsalen Alsion. Ole Balle Pedersen afløser A.P Hansen, som efter ti år som formand afgår efter eget ønske.Ole Balle Pedersen har gennem 10 år har været næstformand og ønsker som formand at fortsætte med målsætningen om at afvikle 80-100 koncerter og events pr år.

- Det er vigtigt, vi fastholder det brede program for at give alle borgere en mulighed for at komme ind og opleve kvalitet på højt niveau inden for deres interesseområde, udtaler Ole Balle Pedersen i en pressemeddelelse.

Den nye bestyrelse for de næste fire år består af Ole Balle Pedersen, Nikolaj Andersen, næstformand, Aase Nyegaard, Mads Thomsen, Frede Jensen, Horst-Gunter Rubahn, Jes Johansen, Hans Chr. Ray Pedersen, Inge Olsen.

På et bestyrelsesmøde blev det besluttet at fortsætte ansættelsen af Poul Valdemar Nielsen som direktør for fonden.