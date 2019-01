Oldboysspillerne glæder sig til det bagefter

- Vores vision med stævnet er, udover at det forhåbentlig bliver en begivenhed i mange år frem, at der bliver genereret et overskud, som går til Hørup Ungdoms- og Idrætsforening, og hvor det i sidste ende er med til at styrke lokalsporten for børn, unge og voksne i byen, siger Thomas Steen.

Sammenhold

Og det var tydeligt at se i de to Hørup-haller, at der skylles en pilsner eller to ned i løbet af dagen, men koner, kærester, børn og bedsteforældre er mødt op for at se om benene kan stå for belastningen på det hårde halgulv. Flere af de andre holds spillere måtte humpe ud og hjælpes over banderne. Formentlig på grund af manglende træning.

Dybbøl-holdet er heldig. De har den uddannede fysioterapeut Allan Plehn på holdet. Han er nu ambulance paramediciner instruktør og hjælper gerne med at lægge en stram forbinding på låret, når det begynder at gøre ondt.

Og inden holdet hopper over banderne til den sidste af de indledende kampe gør de med store smil opmærksomme på, at de faktisk er fire-dobbelte vindere ved Dybbøl cup i årene 1988-1989, 2003 og 2005.

- Det væsentlige er sammenholdet, samværet og de gamle historier, som bliver bedre og bedre for hvert år, understreger, Allan Plehn.