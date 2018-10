Oktoberfest i Broager: Skummende øl, tyrolermusik og højt humør

Broager: Der var øl i hanerne, og humøret var højt, da der lørdag aften var Oktoberfest i Broagerhallen. For 9. gang var der lagt op til et brag af en fest med masser af musik, mad og øl. I år havde 672 sikret sig en af de eftertragtede billetter til årets fest i Broager Stadt Halle. I løbet af 20 timer var alt udsolgt, og der var lagt op til et brag af en fest.

I ægte tyroler-outfit blev der skruet op for stemningen til musik leveret af Sju-bi-quadro. Maden blev leveret af Holbøl Landbohjem, og aftenens højdepunkt var Vejgaard Tårnblæserlaug, der laverede en times underholdning med tyrolerrock, der sørgede for at deltagerne fik blev danset både på gulvet og på bordene.

- Vi har glædet os i rigtig lang tid, sagde Birgitte Christensen, der havde taget veninden Susanne Petersen med til årets brag af en fest i Broager.