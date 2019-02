Officielt: Tour de France sprinter til Sønderborg

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har netop officielt på et pressemøde på Københavns Rådhus bekræftet, at verdens største cykelløb kommer til Danmark og Sønderborg.

Så er det officielt. Tour de France kommer til Danmark og dermed Sønderborg i 2021. Her torsdag formiddag kunne Københavns overborgmester Frank Jensen (S) sammen med kronprins Frederik, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S) på Københavns Rådhus bekræfte den historie JydskeVestkysten og flere andre medier onsdag kunne afsløre med det franske medie Europe 1 som kilde: Verdens største cykelløb kommer til Danmark - og dermed også til Sønderborg.

- Vi ser frem til at møde rytterne, fansene - ja, alle. For mig personligt er det en drøm, der går i opfyldelse, siger Lars Løkke Rasmussen. Fredag kommer statministeren sammen med løbsdirektør Christian Prudhomme til Sønderborg for at se byen og området.

- Det bliver København for første gang i 2021. Det er mødet mellem Verdens største cykelløb og verdens største cykelby. I København er der flere cykler end indbyggere, sagde Christian Prudhomme, der er løbsdirektør for Tour de France.

Touren i 2021 indledes i den danske hovedstad, København. Derefter går turen over Roskilde, Fyn, Vejle og Sønderborg. Der vil være målby i Sønderborg, hvor et godt bud på opløb er ved det historiske bakker på Dybbøl Banke. Her har der været mange finaler i cykelløbet Danmark Rundt.