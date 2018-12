Studenterunderviserne er ansat ved Det rullende Universitet, der er en aktivitet under Aarhus Universitet. Siden 2009 har den østjyske uddannelsesinstitution brugt ressourcer og tid på at rejse ud i primært Jylland for at fortælle om, hvad universitet kan især fagligt.

- Det er en rigtig god idé. Det er meget spændende at få et indblik i hverdagen på Aarhus Universitet. Man har selv nogle forventninger til, hvordan det er, men det er ikke sikkert de holder stik, siger 1.g.'er Andrea Faurby.

Undervisernes personlige rejse til studievalget skal også være med til at fjerne et præstationspres fra gymnasieeleverne, for de flestes vej til et studie og en karriere er nemlig ikke så snorlige, som mange tror.

Pernille Tilma Tonnesen ville have været fotograf eller designingeniør, men endte med at læse medicin, hvilket hun er super glad for. Foto: Claus Rantzau Møller

En personlig historie

Hver enkelt 1. og 2.g. klasse på Alssundgymnasiet fik af to omgange besøg af studenterundervisere fra forskellige studier. Ud over indsigt i det faglige niveau, fik de et oplæg om livet som studerende.

Det kan studenterunderviser Pernille Tilma Tonnesen fra Østbirk skrive under på. Hun ville oprindeligt have været fotograf eller designingeniør, men endte med at læse medicin. Nu går hun på 7. semester og er super glad for sit studie.

- Jeg vil gerne give gymnasieeleverne et indtryk af, hvordan det er at gå på universitetet. Et indblik i hvordan en hverdag kan være, siger den 24-årige kvinde, der er næsten ny på Det rullende Universitet, men kender det fra sin egen gymnasietid i Horsens, hvor studenterunderviser var på besøg.