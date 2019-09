Ølpølserne fra Als Pølser er landets bedste

I fem år har Ærø Whiskylaug blindsmagt ølpølser fra hele landet. Als Pølser har altid ligget i top fire, men aldrig vundet. Ikke før nu. For lørdag fik Peter Petersen fra pølsemageriet i Hørup diplom for at have vundet prisen for årets bedste ølpølser.

Als: De har altid været pjattede med ølpølser i Ærø Whiskylaug. Men for fem år siden begyndte de at lave en seriøs blindsmagning af ølpølser fra hele landet. Ølpølsen - den lille hårde saltede og røgede sag - hører til sammen med en øl eller en whisky - og det er med ølpølser som med whisky: En stor del forsvinder op i luften - to the angels - englenes andel, som de siger i Skotland. Og på Ærø.

- Vi mener, at ølpølsen er en overset delikatesse, og vi vil gerne slå et slag for at fremme den lækre snack. Vi vil også gerne hylde de danske slagtere og pølsemagere for at holde et højt niveau og styrke fagligheden, faget og pølsernes kvalitet. I stedet for det hele bliver sådan noget mainstream, siger Morten Kristensen, der på vegne af Ærø Whiskylaug lørdag overrakte pølsemager Peter Petersen fra Als Pølser diplomet og beviset for at have fået titlen som Årets Bedste Ølpølse 2019.

- Als Pølser har ligget i toppen - tre-fire stykker - i alle årene. Det er et virkelig godt produkt, smagen duften og konsistensen emmer af stolte slagtertraditioner. Jeg kan personligt godt lide dem ret tørre og hårde, siger Morten Kristensen. 14 medlemmer smager pølserne blindt. Der deltog i år pølser fra 30 slagtere spredt ud over hele landet.

- Als Pølser vandt med ret stor afstand til nummer to fra Stoholm. Det er fuldt fortjent I vinder, siger Morten Kristensen, der kender Als Pølser ret godt, fordi hans svigerfamilie bor i Ulkebøl. Stoholm er ved Viborg - og der var også pølser fra Fanø, Ringkøbing, Løgstør, Århus, Middelfart, Kalundborg, Ærø, København til Bornholm for at nævne den geografiske spredning.

- Min svigerfamilie har altid den der kartoffelspegepølse. Jeg tror ikke, de spiser andet på brødet i madpakken. Selv når vi tager med dem på ferie i Italien har de kartoffelpølsen med. Ja, jeg får også forsyninger med hjem, og mine børn får ølpølserne med i madpakken, fortæller Morten Kristensen.