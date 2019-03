Økonomisk gulerod skal øge inklusionen i folkeskolen

Den økonomiske ramme for en elev på almenområdet i Sønderborg Kommune er på cirka 54.000 kroner. For en elev i specialklasser er den 187.000 kroner og på specialskole 261.000 kroner.

- Vi oplever i hele kommunen en ubalance på specialområdet, det gælder på voksen- og ældreområdet og også i skolerne. Samtidig falder børnetallet, og vi har ret små klasser i udskolingen. Som ansvarlige politikere er vi nødt til at se på, hvordan vi bedst tilpasser den virkelighed til skolerne og deres økonomi. Både små og store skoler skal have en basis at drive god skole på. Samtidig ved vi fra en række undersøgelser, at børn har gavn af undervisning så tæt på almenområdet, som det er muligt. Derfor indeholder modellen et økonomisk incitament til at inkludere, siger Claus Klaris.

Kernen i forslaget til den ny model er, at skolerne tildeles et basisbeløb til drift og derudover ekstra midler alt efter, hvor gode de er til at inkludere børn.

- Det er ikke en spareøvelse. Modellen sikrer stadigvæk, at børn med særlige behov får den opmærksomhed, som de har behov for. Det er børn på vippen, der vil have gavn af at være en del af en almen klasse, vi taler om, siger udvalgsformand Claus Klaris (V).

Sønderborg: Flere specialelever skal over i normalklasserne. Det er et af formålene med en ny tildelingsmodel til folkeskolerne, som børne- og uddannelsesudvalget står bag.

Byrådet vedtog i maj 2017 Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole. I forlængelse af Helhedsplanen skal der fastlægges en ny tildelingsmodel til folkeskolerne. I arbejdet med at skitsere modellen er der holdt to workshops med repræsentanter for skolebestyrelser, medarbejdere og ledelser.Der er som grundlag for udarbejdelse af forslaget til ny tildelingsmodel foretaget en analyse af skolernes nuværende elevtal, klasser og økonomi. Dybbøl-Skolen er kommunens største med 798 elever, mens et par af de mindste skoler har cirka 100 elever. Forslaget til ny tildelingsmodel, som i givet fald skal indfases over en treårig periode fra 1. januar 2020, kommer i høring fra 7. marts til 6. april. Høringsparterne er skolebestyrelser, MED-udvalg, organisationer og Handicaprådet.

Fordel for små skoler

Der er som grundlag for den ny tildelingsmodel foretaget en analyse af skolernes nuværende elevtal, klasser og økonomi. Ifølge den vil modellen være en økonomisk fordel for de mindre skoler i forhold til den nuværende model.

- Vi har i oplægget til det her arbejde slået fast, at den nuværende struktur med små, mellemstore og store skoler skal bevares. Derfor er det også et vigtigt parameter for os på det politiske plan, at der udvikles en model, der sikrer de små skoler. Med det her forslag er der fokus på en basistildeling til alle skoler, så de mindre skoler får et sikkert økonomisk grundlag at arbejde ud fra, siger Jesper Smaling (S), næstformand i børne- og uddannelsesudvalget.

Forslaget til ny tildelingsmodel, som i givet fald skal indfases over en treårig periode fra januar 2020, er i høring frem til 6. april. Den arbejder med tildeling inden for tre områder: en basistildeling, en segregeringstildeling og en inklusionstildeling, ligesom budgetterne fremover skal følge kalenderåret i stedet for skoleåret.