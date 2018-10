Økonomisk bølgeskvulp på Svenstrup Friskole

Forældre har kautioneret for at forhøje friskoles kassekredit med 100.000 kroner til afbetaling af gamle regninger.

SVENSTRUP: - 17 familier har kautioneret med 5000 kroner hver, for at skolen kunne få forhøjet kassekreditten fra 100.000 til 200.000 kroner. Det er ikke meget i et samlet budget på 5,5 millioner kroner. Det tog kun en time af sikre kautionerne. Vi har haft et brud på et vandrør, nedgang i elevtallet med tilbagebetaling af undervisnings-støtte til ministeriet og tilbagebetaling af en mindre skattesum. Det har presset likviditeten og var tæt på at tømme kassen, men det ser allerede bedre ud i starten af 2019. Så er der ikke brug for kautionerne mere, siger skoleleder på Svenstrup Friskole Arne Munkgaard. Den seks år gamle friskole har svært ved at komme til ro. - Vi slog en ordentlig kolbøtte i 2016, da hele lærerstaben blev udskiftet. Jeg sagde, det ville give bølgeskvulp, og det er dønningerne af den, vi nu mærker eftervirkningerne af. Tre familier har valgt at sige, den økonomiske belastede situation er blevet for meget og har meldt deres børn ud af skolen. Der ryger altid nogle søskende med i købet, siger Arne Munkgaard, der ser fortrøstningsfuld på situationen og har samtale med nye interesserede forældre til skolebørn torsdag eftermiddag.

Friskolehistorie Svenstrup Friskole startede i 2012, efter kommunen besluttede at lukke den som folkeskole. Det gav en tids forviklinger om vilkår for overtagelse af skolen. Den startede med knap 40 elever, men nåede op over 100. Elevtallet er på retur efter turbulens omkring økonomi, udskiftning af skoleleder og divergenser omkring skolens pædagogiske linje. Svenstrup Friskole har nu seks en kvart lærer og 65 elever. De kommer fra det nordalsiske.

Foto: Foto:Timo Battefeld Der bliver atter et højt sving mod himlen for Svenstrup Friskoles elevers vedkommende, mener skoleleder Arne Munkgaard. Arkivfoto: Timo Battefeld

Skolemæssig ustabilitet For to år siden blev Jens Væggemose afskediget som skoleleder. Elevtallet var engang oppe at runde de 106, men er nu 65. Den store udskiftning i lærerstaben gav ustabilitet på den unge friskole. Arne Munkgaard siger, det har været nødvendigt med forældre-kautioner, fordi en skole som udgangspunkt åbenbart er et dårligt papir. Tabet af fire elever medførte krav om tilbagebetaling af undervisnings-støtte til ministeriet. Tre læreres fratræden har givet skatte-efterbetalinger for en enkelt måned, der ikke var styr på. Skolebestyrelsen har flere gange afvist snak om en friskole i krise, selv om personaleudskiftningen og de økonomiske udeståender selvfølgelig har tæret på kræfterne. Skiftet af skoleleder gav også uenigheder forældrene imellem. - Selvfølgelig er det da træls, 2. klasse har mistet en tredjedel af sine elever. Forældre er metaltrætte og trænger til ro. Vi var ude i et stormvejr i 2016 og har endnu noget bølgeskvulp, men jeg tror på, vi kommer styrket ud af det, siger Arne Munkgaard. - Fagligheden er høj, og eleverne trives. Det har vort fulde fokus, siger skolelederen, der underviser efter ekspeditions-læren med udgangspunkt i det enkelte barn og synliggørelse af matematik og fysik i praksis.

Forældre skole-zapper - Der er en tendens til, forældre zapper mere med hensyn til deres børns skolegang. Det er ikke usædvanligt, et barn går på to tre skoler i løbet af sin skoletid. Som friskolelærere ser vi på, hvilken betydning, det har for børnene, siger Arne Munkgaard. Staben er nede fra otte til seks en kvart lærer, da en går på efterløn. Eleverne undervises i grupper med to årgange i hver med 2. klasse som den eneste rene årgangs-klasse. Arne Munkgaard mener, Svenstrup Friskole er på rette kurs både fagligt og økonomisk.