Økonomien er nu på plads: Region Syddanmark har doneret en million til Genforeningsfesten

Sønderborg: Først donerede staten en million kroner til markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Nu har Region Syddanmark gjort den kunsten efter og har bidraget med det samme beløb til Genforeningsfesten 11. juli 2020. Det betyder, at finansieringen bag fejringen nu er i hus. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Vil tiltrække gæster fra hele landet

Ud over at yde økonomisk støtte vil Region Syddanmark også deltage i planlægningen af arrangementet, der bliver afholdt på Dybbøl Banke. Her mødtes 50.000 sønderjyder i 1920 for at fejre Genforeningen.

- Jeg tror på, at Folkefesten 11. juli 2020 vil kunne tiltrække besøgende fra både Nordtyskland, lokalområdet og resten af Danmark. Derfor er jeg glad for, at vi kan støtte op om markeringen af denne festdag, og jeg glæder mig meget til at opleve fejringen næste år, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Sønderborg Kommune er tovholder på arrangementet, der har et budget på 3,9 millioner kroner. Kommunen betaler selv de resterende 1,9 millioner efter regionens og statens bidrag. De tre parter mødes i starten af juni for at begynde planlægningen af festen.

Det er svært at spå om deltagertallet i 2020, men det er planen, at dagen vil få deltagelse af kongehuset, regeringen, officielle repræsentanter fra andre lande og regionsrådet.