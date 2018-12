Øget naboværn har før hjulpet på Als

Private beboervagtværn har været aktive i Sønderborg Kommune, blandt andet i Tandslet og i Hørup nogle år tilbage, hvor naboerne patruljerede i området efter at have været ramt af flere indbrud.

- Vi mener, at det havde en vis præventiv effekt over for indbrud, ved at vi var mere synlige, siger Allan Grünfeld fra Tandslet.

Han var med til at starte nabohjælpen i december 2011, hvor flere af naboerne var ude på gaderne efter mørkets frembrud, og som en del af ordningen havde de en større dialog med politiet.

- Hvis der skulle ske noget, ville politiet være hurtigt fremme, siger Allan Grünfeld.

Vagtværnet stoppede igen efter et halvt års tid.

- Vi fortsatte frem mod sommeren, hvor det blev mere lyst om aftenen og om morgenen, og vi havde ingen tilfælde af indbrud. Men tyvene kan selvfølgelig være taget til andre naboområder, siger Allan Grünfeld.