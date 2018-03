Øget konkurrence tvinger fotoforretning til at flytte

- Ændringerne i markedet betyder, at forbrugerne i stigende omfang efterspørger specialløsninger. Nu er det igen blevet populært at gå til fotografen for at få taget det gode portræt, og mange af de brugere, der anvender mobiltelefonens kamera, ønsker at få billederne fremkaldt i en bedre kvalitet end de kan få med en ink-jet printer. Samtidig ser vi, at flere og flere ønsker fotobøger, siger Kasper Roed.

Ændringerne i markedet betyder, at forbrugerne i stigende omfang efterspørger specialløsninger. Nu er det igen blevet populært at gå til fotografen for at få taget det gode portræt, og mange af de brugere, der anvender mobiltelefonens kamera, ønsker at få billederne fremkaldt i en bedre kvalitet end de kan få med en ink-jet printer.

Nyt navn og ejerstruktur

Sammen med Christian Petersen overtog Kasper Roed i 2004 forretningen Photoworld på Perlegade. I 2012 flyttede de den til Jernbanegade blandt andet i forventning om den øgede trafik indkøbscentret Borgen ville skabe.

Med flytningen skifter forretningen navn til Fotografen, og samtidig udtræder Christian Petersen af selskabet for at prøve kræfter med nye erhvervsaktiviteter. Christian Petersen vil dog fortsat være en del af det professionelle team, der står bag de populære fotokurser.

- Mobiltelefonerne har øget interessen for at tage billeder. Og det har skabt et naturligt behov for viden om, hvordan man tager det gode foto. Det mærker vi tydeligt på søgningen til vores aften- og weekend kurser. Også erhvervslivet er blevet klar over, at det professionelle foto har betydning for virksomhedens image, siger Kasper Roed.

Frem til påske er der flyttesalg i Jernbanegade, hvorefter man går i gang med flytningen til Perlegade. Her venter man at åbne i midten eller slutningen af april.