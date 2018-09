OL-cykelrytter tog sejren i Sønderborgløbet

Længste etape skulle mændenes A-klasse ud på, som bød på 129 kilometer for 80 cykelryttere under godt tre timers kørsel. Og kampen om førstepladsen skulle blive tæt blandt udbrydergruppen, som endte med sejr til danske Casper von Folsach fra cykelholdet Team ColoQuick.

- Vi tiltrækker ekstra mange ryttere, fordi vi er det sidste landevejsløb i Danmark, og det er en fornøjelse at kunne lave sådan et arrangement for lokalbefolkningen.

- Der er mange forberedelser til sådan et løb, og vi har fået en god rute til arrangementet, siger formand for Sønderborg Cykle Klub, Jens Lausten Hansen.

God lokal præstation

For at lokke flere tilskuere til begivenheden havde arrangørerne også sat en storskærm op, hvor folk kunne følge søndagens VM på landevej i Innsbruck. Hos cykelklubbens næstformand er der smil på læben efter arrangementet:

- Vi er meget stolte over løbet, det er godt for klubben, fordi vi kan tiltrække nye cykelryttere, siger Jesper Schack, der nævner, at flere unge for nyligt har meldt sig ind i cykelklubben.

Og blandt de lokale aktører var der også gode præstationer, hvor Sønderborg Cykle Klub fik en vinder i C-klassen ved Jesper Attermann og en tredjeplads i U13 ved Nikolai Bøttger Frømling.

Desuden var der en niendeplads til Lars Bo Marcussen i H50 og en femteplads i H40 til Tom Bøttger Frømling, som er far til Nikolai Bøttger Frømling.